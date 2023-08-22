Hakan Fidan'dan Irak'ta PKK terör örgütü mesajı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Ortak düşmanımız PKK terör örgütünün ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz. PKK’nın Irak egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayız. Dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz." dedi.

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretler kapsamında Irak'a gitti.

Başkent Bağdat'a giden Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Burada yaptığı açıklamasında Irak'ın PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanıması gerektiği vurgusunda bulunan Fidan, şunları söyledi:

Irak'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması dış politika önceliklerimizdendir. Irak'ı stratejik hedeflere birlikte ulaşabileceğimiz güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Sayın Sudani tarafından öncülüğü yapılan Kalkınma Yolu projesini de kuvvetle destekliyoruz. Projenin ayrıca bölgemizin istikrarına ve refahına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu nedenle tüm bölge ülkelerini bu projeye destek vermeye çalışıyoruz.

"Irak'ın PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz"

Bugünkü kapsamlı görüşmelerimizde çok çeşitli konuları ele aldık. Bunların başında terörle mücadele gelmekte. Ortak düşmanımız olan PKK terör örgütünün ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz. PKK'nın Irak egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayız. PKK terör örgütü Sincar'ı Kandil'i ve daha birçok Irak köylerini işgal etmiş durumdadır. Suriye ve Irak arasında sınırları yok sayarak kurduğu terör koridoruyla bu iki bölgeyi birleştirme arayışındadır.



Emperyal güçlerin maşası haline gelmiş olan PKK terör örgütüne karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini destekliyoruz. Biz ismi ne olursa olsun ister PKK ister DEAŞ Irak'ın toprak bütünlüğüne kasteden, insanlık suçu işleyen her türlü terör örgütüne karşı mücadelede Irak'la birlikte çalışmaya hazırız. Irak'ın dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz.

"Türkiye, Irak ile ekonomik ilişkilerine büyük önem vermekte"

Türkiye, Irak ile ekonomik ilişkilerine de çok büyük önem vermekte. An itibarıyla ticaret hacmimiz 25 milyar dolara yaklaşmaktadır. Ticaret dünyasının sıkıntı yaşamaması için neler yapılması gerekiyor bu konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Irak'ın yaşadığı su sıkıntısını yakından takip etmekteyiz. Bölgemiz son yılların en kurak döneminden geçmekte. Bu konuda beraber çalışmalarımızı daha kurumsal daha sistemsel hale getirmek konusunda fikir birliğine vardık.

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