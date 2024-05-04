Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor Türkiye, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdürürken bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 15. İslam Zirvesi'ne katıldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya’nın başkenti Banjul'da ikili temaslar gerçekleştirdi.

Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan'ın Bayramov ile bir araya geldiği bildirildi.

Fidan'ın diplomasi trafiği

Fidan ayrıca Fidan, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.