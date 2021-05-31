Hamas: Yeni İsrail hükümeti çatışmanın doğasını değiştirmeyecek

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail hükümetine Binyamin Netanyahu dışında biri gelse bile, bunun Filistinliler ve İsrailliler arasındaki çatışmanın doğasını değiştirmeyeceğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı açıklamada, "İsrail'in içindeki herhangi bir değişken için bahse girilmez; hepsi (İsrailli politikacılar) Filistinlilerin hakları pahasına temel atmayı hedefleyen işgalci siyonist projenin ürünüdür." ifadesini kullandı.

YENİ HÜKÜMET ÇATIŞMAYI ETKİLEMEYECEK

Yeni bir hükümet kurulmasının, işgalciler hezimete uğratılana kadar Filistin halkının mücadelesini etkilemeyeceğini vurgulayan Berhum, Hamas'ın "haklarını savunmak, işgalcilerin tüm planlarına karşı koymak için meşru bir hak olarak Filistin halkının iradesine, haklı davasına ve direnişine dayandığını" kaydetti.

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloka katılacağını duyurmuştu.

KOALİSYON KURULURSA NETANYAHU BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU KAYBEDECEK

Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

HÜKÜMET KURMA GÖREVİ NETANYAHU'NUN RAKİBİNE VERİLMİŞTİ

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.