Petrol
79.44
-0.45%
Euro
19.8194
0.19%
Dolar
18.6571
0.04%
Altın
1.091
1.84%
Borsa
5419
0.00%
Bitcoin
319.262
1.29%
BTXN Coin
7.93
-1.85%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Hamza Dağ'dan CHP'nin bedava traktör vaadiyle ilgili paylaşım

    AK Partili vekil Hamza Dağ, CHP'nin bedava traktör vaadini hatırlatarak "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi durmadığınızı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 19:11
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 19:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hamza Dağ'dan CHP'nin bedava traktör vaadiyle ilgili paylaşım

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'nin seçim vaadlerine dikkat çekti.

    Dağ, 2019 seçimlerinde CHP'nin çiftçiye verdiği 'bedava traktör' sözünü tutmadığını vurguladı.

    "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında durmadığınızı"

    Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Dağ, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi durmadığınızı" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer verildi

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum, bunu bir tarafa yazın, bu sözü verdiniz diye yazın. Sözün nasıl arkasında nasıl kapı gibi durduğumuzu hepiniz göreceksiniz, dünyada görecek." sözlerinin olduğu video da Özgür Özel'in paylaşımına da yer verildi.

    Hamza Dağ'dan CHP'nin bedava traktör vaadiyle ilgili paylaşım VİDEO

    Özel 'Çarpıcı olsun diye öyle yazmıştık' demişti

    Öte yandan Özel, 2019 yılında sosyal medya hesabından paylaşılan gönderiyle ilgili "Çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP’den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık" demişti.

     

    Hamza Dağ dan CHP nin bedava traktör vaadiyle ilgili paylaşım #1


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Cansu Tosun'dan minili poz
    Magazin

    Cansu Tosun'dan minili poz

    5 kere üfledi
    Magazin

    5 kere üfledi

    Görüş Bildir