Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına cevap

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara cevap veren Haşim Kılıç, "Benim dışımda gelişen bir konu" dedi.

Son dönemde 6'lı masada buluşan muhalefet liderleri parlamenter sisteme dönüşte mutabık kalırken, cumhurbaşkanlığı için ortak aday konusunda ortaya atılan isimler üzerindeki tartışmalar da alevlendi.

Bir yanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi üzerinde yorumlar yapılırken kulislerde eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın da adı geçti.

Kılıç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar cevap verdi.

"Benim dışımda gelişen bir konu"

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, Kılıç konuya ilişkin, "Benim dışımda gelişen bir konu." dedi.

Liderlerle bir görüşme gerçekleştirmediğini ve kendisinin adaylık gibi bir gündeminin olmadığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini bilmiyorum."