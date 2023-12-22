DHA
Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, İskenderun ve Belen ilçelerinde 19 Aralık'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
12 kişi tutuklandı
Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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