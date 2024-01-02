Hatay'da DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine ev hapsi verildi.

DHA

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dörtyol, İskenderun ve Belen ilçe emniyet müdürlükleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

6 kişi tutuklandı

Dörtyol'da A.E., M.H., H.A. ile A.C., İskenderun ve Belen'de de G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalandı.

Şüpheliler, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. R.B. ile M.B.'ye elektronik kelepçeli ev hapsi verilirken, diğer şüpheliler tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)