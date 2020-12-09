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- Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İstihdamı ve refahı artıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İstihdamı ve refahı artıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı, vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.
- DHA
- 09.12.2020 - 23:02
TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmelerinde söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kürsüden şu açıklamalarda bulundu:
"Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz."
"SALGINA RAĞMEN EKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"
"Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız."
"Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır."