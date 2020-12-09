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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İstihdamı ve refahı artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İstihdamı ve refahı artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı, vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.