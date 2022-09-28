Petrol
86.18
1.54%
Euro
17.7678
0.44%
Dolar
18.5271
0.43%
Altın
975.48
0.99%
Borsa
3238
-0.86%
Bitcoin
358.658
-4.17%
BTXN Coin
10.28
4.47%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    HDP adaylık için muhalefete şartlarını hatırlattı

    HDP adaylık için muhalefete şartlarını hatırlattı

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çabalarını değerli buldukları fakat adaylık için 27 Eylül deklarasyonundaki maddelerin geçerli olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Siyasette cumurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hafta başından itibaren yeniden hararetlendi.

    Kılıçdaroğlu'nun 'yanımda mısınız' çıkışından sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı TV programında bu konuda itirazlarını dile getirdi.

    Bu kapsamda tartışmalar devam ederken 6'lı masanın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Alman medya kuruşulu Deutsche Welle'ye konuştu.

    Adaylık konusundaki düşünceleri ve partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakış açısı sorulan Sancar, Kılıçdaroğlu'na değer verdiklerini söyledi.

    "Kemal Bey'e değer veriyoruz"

    Daha önce açıkladıkları şartlarını da hatırlatan Sancar, "Adayın kim olacağına dair bir tartışma bizim gündemimizde yok. Bunu hep söyledik. Kemal Bey'e değer veriyoruz, çabalarını önemli buluyoruz. 27 Eylül’de açıkladıkları deklarasyona uymaması halinde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi." dedi.

    HDP adaylık için muhalefete şartlarını hatırlattı #1

    HDP'nin 27 Eylül deklerasyonu

    HDP'nin 27 Eylül 2021'de düzenlediği toplantıda açıkladığı deklarasyonda şu maddeler yer almıştı:

    * Yurt içinde ve yurt dışında askeri operasyonlar durdurulsun.
    * Yeni anayasa hazırlansın.
    * Kayyum atamaları kaldırılsın.
    *Kayyum mağdurlarının hakları iade edilsin.
    * Ana dilde eğitim hakkı tanınsın.


    Kadıköy'de metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi
    3. Sayfa

    Kadıköy'de metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    'Hazar'ın doğusunu ve batısını birleştirmeliyiz'
    Gündem

    'Hazar'ın doğusunu ve batısını birleştirmeliyiz'

    Görüş Bildir