HDP adaylık için muhalefete şartlarını hatırlattı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çabalarını değerli buldukları fakat adaylık için 27 Eylül deklarasyonundaki maddelerin geçerli olduğunu söyledi.

Siyasette cumurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hafta başından itibaren yeniden hararetlendi.

Kılıçdaroğlu'nun 'yanımda mısınız' çıkışından sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı TV programında bu konuda itirazlarını dile getirdi.

Bu kapsamda tartışmalar devam ederken 6'lı masanın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Alman medya kuruşulu Deutsche Welle'ye konuştu.

Adaylık konusundaki düşünceleri ve partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakış açısı sorulan Sancar, Kılıçdaroğlu'na değer verdiklerini söyledi.

"Kemal Bey'e değer veriyoruz"

Daha önce açıkladıkları şartlarını da hatırlatan Sancar, "Adayın kim olacağına dair bir tartışma bizim gündemimizde yok. Bunu hep söyledik. Kemal Bey'e değer veriyoruz, çabalarını önemli buluyoruz. 27 Eylül’de açıkladıkları deklarasyona uymaması halinde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi." dedi.

HDP'nin 27 Eylül deklerasyonu

HDP'nin 27 Eylül 2021'de düzenlediği toplantıda açıkladığı deklarasyonda şu maddeler yer almıştı:

* Yurt içinde ve yurt dışında askeri operasyonlar durdurulsun.

* Yeni anayasa hazırlansın.

* Kayyum atamaları kaldırılsın.

*Kayyum mağdurlarının hakları iade edilsin.

* Ana dilde eğitim hakkı tanınsın.