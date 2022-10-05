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    HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

    HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında, gelen şikayetler üzerine yapılan denetimler sonucu kaçak yapılaşma tespit edildi.
    • 05.10.2022 - 20:49
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 21:30
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    HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

    HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, kaçak yapılaşma nedeniyle belediye ekiplerince mühürlendi.

    Kaçak yapı tespit edildi

    Bağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim yapıldığı belirtildi.

    Bina mühürlendi

    "Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

    Partililer ilçe binalarda faaliyet sürdürüyordu

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapması üzerine partililer, faaliyetlerini ilçe binalarında sürdürüyordu.

    HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi #1

    HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi #2


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