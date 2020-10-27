Terör örgütü PKK'nın Hatay'daki kalleş saldırısı, örgütün siyasi kanadı HDP tarafından kınandı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Konuşmasına başlamadan önce İskenderun'da PKK'lı teröristlerin saldırısına değinen HDP'li Sancar, saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin, PKK'lı teröristlerin saldırısını kınaması şaşkınlığa neden oldu.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar: İskenderun saldırısını en sert şekilde kınıyoruz VİDEO



NEYİN NASIL YAŞANDIĞINI BİLMEK HALKIN HAKKIDIR

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırıyı kınadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"Dün akşam İskenderun'da acı bir olay yaşandı. Tesellimiz çok fazla zararın ortaya çıkmamış olması ve can kaybının yaşanmamış olmasıdır.

Canlı bomba saldırısı olduğu söyleniyor. Bunu en sert şekilde kınıyoruz.

Ancak iktidarın da bu konularda halkı gecikmeden aydınlatma sorumluluğu olduğunu tekrar hatırlarıyoruz.

Neyin nasıl yaşandığını bilmek halkın hakkıdır. Bunu anlatmak iktidarın sorumluluğudur.

Bütün İskenderun halkına, tüm halkımıza geçmiş olsun diyor ve saldırıyı kınadığımı tekrar belirtiyorum. "

MENBİÇ'TEN GELEN PKK'LILARIN HDP BAĞLANTISI

Hatay'da düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, PKK'lı teröristlerin Menbiç'ten paramotorlarla Amanoslar'a geldiğini açıklamıştı.

Amanoslar'da yakalanan teröristlerden biri, eski HDP'li vekilin oğlu çıkmıştı.