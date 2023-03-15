HDP ile görüşmek için 18 Mart'ı tercih eden Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Partili Bülent Turan'dan tepki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde HDP ile görüşecek olmasına AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan tepki geldi.

2023 seçimlerine haftalar kaldı. Yaşanan büyük tartışmaların ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile görüşme kararı aldı. Karara bir kesimden sert tepkiler gelirken HDP'ye bakanlık verilmesi iddiası da gündemde. AK Parti cephesinden görüşme tarihine tepki Kılıçdaroğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü olan 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te HDP’yi ziyaret edecek. Ziyaretin bu tarihte gerçekleşmesi kafaları karıştırırken AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, buluşmaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Turan, Kılıçdaroğlu'na eleştiren paylaşımında, "18 Mart'ta keşke Çanakkale'de olsaydınız Kemal Kılıçdaroğlu!" ifadelerini kullandı. Devlet erkanı Çanakkale'de olacak Devlet erkanıysa 18 Mart'ta Çanakkale Denizcilik Zaferi nedeniyle Çanakkale'de gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak.