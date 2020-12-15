Bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan HDP'li vekil, İstanbul il binalarının böceklerle dinlendiğini iddia ederek, MİT ve Emniyet İstihbaratı'nı sorumlu gösterdi.

2021 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM'de toplanan Genel Kurul, bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan bütçeleri tartışmaya devam ediyor.

Bugün Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçelerinin görüşüldüğü Meclis'te, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, çarpıcı iddialarda bulundu.

Parti grubu adına söz almak üzere kürsüye çıkan HDP'li vekil Turan, elinde bir fotoğrafla konuşma yaptı.

İL BİNASI DİNLENDİ İDDİASI

Elindeki fotoğrafta dinleme cihazı yer alan Turan, İstanbul il binalarının dinlendiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

HDP İstanbul il binasına böcek yerleştirildiği iddiası VİDEO

"O KADAR ZAVALLI BİR DURUM Kİ..."

Turan'ın kürsüdeki 'böcek' açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Geçen hafta HDP İstanbul il örgütünde şu gördüğünüz böcekler ortaya çıktı. O kadar zavallı bir durum ki...

'Kürt meselesi benim meselem'den başlayan güzergah, 'AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer' diyen siyasi söylem, en sonunda Erdoğan'ın 'bu meseleyi mutlaka çözeceğim' iradesinin gelip dayandığı nokta, HDP'nin İstanbul il örgütüne böcek yerleştirmek...





"SİZ BURADA TEKNİK BİR MALZEME GÖRÜYORSUNUZ"

Çok zavallı, halkımız adına utanılası bir durum. Siz burada teknik malzemeler görüyorsunuz muhtemelen. Biz burada bir halkın gasbedilmiş haklarını, bir tarihsel haklılığı, bir siyasi sürekliliği, bir direnişi görüyoruz.

"SİZİN GÖRDÜĞÜNÜZ, MİT YA DA EMNİYET'İN ÖVÜNÜLECEK FAALİYETİ..."

Sizin gördüğünüz şey yalnızca, bunu buraya yerleştiren büyük olasılıkla MİT ya da Emniyet İstihbaratı'nın belki de övünülecek bir faaliyetiyken, biz burada bir halkın mahrum edilmiş, verilmemiş tarihsel haklarını, siyasal haklılığını ve bugün de süren bu mücadeleyi görüyoruz.

"AYNI ŞEYİ GÖRDÜĞÜMÜZDE, KÜRT MESELESİ İÇİN EN BÜYÜK ADIMI ATMIŞ OLACAĞIZ"

Buna ne zaman ki baktığımızda aynı şeyi görmeye başlarsak, işte o zaman gerçekten bu ülkenin en kadim meselesi olan Kürt meselesinin belki de çözümü için en büyük adımı atmış olacağız."