HDP Marmaris ilçe binasına saldırıda FETÖ bağlantısı

HDP Marmaris ilçe binasına yapılan pompalı tüfekli saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendiren ve FETÖ bağlantıları olan bir kişi İstanbul'da yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde HDP Marmaris İlçe Başkanlığı binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırgan Adnan Temel D.’yi yakalayarak gözaltına almıştı.

SALDIRI ÖNCESİ BİR KİŞİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 2018 yılında da HDP İlçe binasının camını kırdığı iddiasıyla “ızrar” ve “mala zarar verme” suçlarından hakkında polisiyle işlem yapılan Adnan Temel D.’nin, olay öncesinden yaklaşık 1 saat evvel Ensar A. adlı bir kişi ile yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi.

EYLEMİN AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı eylemin “azmettiricisi“ olduğu değerlendirilen Ensar A.’nın İstanbul’da kaldığı adrese baskın düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

FETÖ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen Ensar A.’nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY bağlantıları nedeniyle Deniz Harp Okulu Komutanlığı’ndan ilişiği kesilen öğrenciler arasında olduğu ve örgütün mahrem imamları ile çok sayıda ankesörlü hatlar üzerinden telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıktı.

AİLESİNİN DE FETÖ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Azmettirici Ensar A.’nın erkek kardeşinin, FETÖ’nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü öğrenilirken, bu kişinin Türk vatandaşlığından çıktığı kaydedildi. Ensar A.’nın yine yakın akrabaları arasında FETÖ’nün örgüt içindeki kripto haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ üyesi kişilerin bulunduğu aktarıldı.

Yakalanan azmettirici sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlının emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın sürdüğü Muğla’ya sevk edileceği öğrenildi.