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    HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sınır ötesi harekat mesajına tepki göstererek muhalefeti buna karşı gelmeye çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 15:39
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    HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

    Sancar burada yaptığı konuşmada, beklenildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrasında Suriye'nin kuzeyine sınır ötesi harekat mesajlarına değindi.

    HDP sınır ötesi harekata karşı çıktı

    Erdoğan'ın açıklamalarını 'savaş siyaseti' şeklinde nitelendiren Sancar, "Bu iktidar yeniden beka söylemi ile ambalajladığı savaş siyasetini uyguluyor. Bölgesel, askeri operasyonların daha da yaygınlaşacağını dün AK Parti Genel Başkanı duyurdu.

    Ukrayna'da barış güvercini, Orta Doğu ve ülkede savaş şahini. Bu politikalar her açıdan bu ülkenin halklarına ve barış kurma çabalarına karşı en büyük tehdittir.

    HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı ViDEO

    "Karanlık döngü derinleşir"

    Bölgesel askeri operasyonların mevcut kanlı girdabın ve karanlık döngünün derinleşmesine yol açacağını hepimiz görmek zorundayız. Bu politikalar, bu ülkenin ve Orta Doğu’da halkların birlikte demokratik bir barış kurma çabalarına karşı en büyük tehdittir." dedi.

    HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı #1

    Muhalefete çağrı yaptı: Harekata karşı durun

    İktidarı eleştirdikten sonra muhalefete çağrı yapan Sancar şu ifadeleri kullandı:

    "Savaş karşıtlığı öyle basit bir şiar değildir. Barış hedefi öyle kalıplaşmış tekdüze bir söylem olarak algılanmamalı.

    Savaşa karşı çıkmak, barışı savunmak emeğimizi, ekmeğimizi, özgürlüğümüzü savunmaktır. Her tereddüt bu iktidarın yıkım politikalarını güçlendirir.

    En başta siyasi muhalefete söylüyoruz bu uyarıyı, üzgünüz ki bu alanda sistematik bir tavır ortaya koyamıyor diğer muhalefet partileri. Bu çekincelerin hiçbir karşılığı yok."

    HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı #2


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