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    HDP vekile göre Türkiye'nin Öcalan'a ihtiyacı var

    HDP vekile göre Türkiye'nin Öcalan'a ihtiyacı var

    HDP Eş Genel Başkan Yardımıcısı Tayip Temel, Türkiye'nin Öcalan'ın fikirlerine ihtiyacı olduğunu savundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 23:59
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    HDP vekile göre Türkiye'nin Öcalan'a ihtiyacı var

    HDP Eş Genel Başkan Yardımıcısı ve Van Milletvekili Tayip Temel, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı kurtarıcı olarak gördüğünü ifade ederek, çözüm siyaseti üretecek tek aktörün Öcalan olduğunu savundu.

    "TÜRKİYE'NİN ÖCALAN'A İHTİYACI VAR"

    Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın çözüm ve alternatifler ortaya koyduğunu iddia eden Temel, "Türkiye’de demokrasi güçleri, muhalefet güçleri ve Türkiye’deki Kürt demokratik güçlerinin ve Kürdistan’daki tüm muhalefet kurumlarının Öcalan’ın çözüm tezlerine ihtiyacı var" diyerek şunları söyledi:

    "Öcalan’ın çizdiği hattı derinleştirerek, örgütlenmeye ihtiyaç var. O yüzden aslında Öcalan’ı sahiplenmek, Öcalan’ın çizgisine sahip çıkmak, tecride karşı çıkmaya ihtiyaç var. Çünkü bu ülkenin Öcalan’ın fikirlerine ihtiyacı var. Türkiye’nin içine girdiği girdaptan çıkmasının yolu, Öcalan’ın özgürce fikirlerini topluma ulaştırmasıyla mümkün."

    HDP vekile göre Türkiye'nin Öcalan'a ihtiyacı var #1

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