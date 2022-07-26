HDP'den CHP'ye olağanüstü toplantı tepkisi

HDP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş, CHP’nin TBMM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırması konusunda kendileri ile iletişim kurulmadığını ve girişimin nezaketsizlik olduğunu söyledi.

Siyaset gündeminde CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı var.

CHP 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meclisi, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.

DHA'nın haberine göre bu gelişmeye HDP'den tepki geldi.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beştaş, Genel Kurul’a katılmayacaklarını duyurdu.

"Siyasi nezaket kurallarına aykırı"

DHP'li Beştaş şöyle dedi:

"Bizim sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görüşümüz nettir. Onlardan yana olduk. CHP sağlıkta şiddet konulu bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis’e sunuldu.

Maalesef CHP bu teklifle ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi. İletişim konusunda bir teşebbüsü olmadı. Bunu görüşme şansımız da olmadı.

"Biz 1 Ağustos’ta burada olamayacağız"



Biz; CHP’nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Biz 1 Ağustos’ta burada olamayacağız."

HDP'li Beştaş: CHP, siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadı VİDEO