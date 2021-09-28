CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu olduğu ve çözüm için de HDP'yi işaret etmesini sonucu konuşan HDP'li vekil İmam Taşçıer "Anayasanın ilk dört maddesi değişmezse, tartışılmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu belirterek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini ifade etmişti.

KILIÇDAROĞLU 'KÜRT SORUNUNU HDP İLE ÇÖZEBİLİRİZ' DEMİŞTİ

HDP'li vekil İmam Taşçıer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerini değerlendirdi.

HDP'DEN YANIT GELDİ

HDP'li Taşçıer, Yenişafak'ta yer alan videoda Kürt sorununun çözümü için doğru bir tartışma yaratılması gerektiğini dile getirdi.

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Kürt sorunu yanıtı VİDEO



"ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMEZSE KÜRT SORUNU TARTIŞILMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41’inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." dedi.

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR

HDP'nin değiştirilmesini talep ettiği Anayasanın ilk 4 maddesi şöyle:

I. Devletin şekli

Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, Resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.