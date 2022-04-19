HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun operasyona desteğine tepki

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pençe-Kilit Operasyonu'na verdiği desteğe HDP Sözcüsü Ebru Günay tepki göstererek, "Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız?" dedi.

Kahraman Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor.

PKK'lı teröristlerin yuvalandığı bölgelerin vurulduğu operasyonda, son açıklamaya göre 19 terörist etkisiz hale getirilirken birçok hedef de yok edildi.

Mehmetçik'in operasyonuna dün TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Gurup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, tepki göstererek operasyonu durdurma çağrısı yapmıştı.

Kısa süre sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımla operasyona destek verdi.

Kılıçdaroğlu, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

HDP'den Kılıçdaroğlu'nun operasyon desteğine tepki

HDP bu kez Kılıçdaroğlu'nun desteğine tepki gösterdi.

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız?

Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu? Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebeb olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan."