HDP'den Kış Kartalı Harekatı'na kınama

HDP, Irak ve Suriye'de teröristlerin üs olarak kullandığı Derik, Sincar ve Karacak'a yapılan Kış Kartalı Harekatı'nı kınayarak Kürtlerin hedef alındığını ileri sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerin hedef alındığı nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

TERÖRİSTLER VE HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Irak ve Suriye'de teröristlerin üs olarak kullandığı Derik, Sincar ve Karacak'a yönelik Kış Kartalı Hava Harekatı düzenlendi. Operasyon ile teröristlerin kullandığı barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.

Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu.

HDP OPERASYONU KINADI

Operasyona ilişkin bir açıklama yayınlayan HDP, harekatı kınadı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Mahmur ve Şengal kampları ile Suriye'deki Derik kampına yaptığı bombardımanı kınıyoruz." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1 Şubat akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları eş zamanlı olarak Irak Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Birleşmiş Milletler’e bağlı Mahmur Kampı’nı, Şengal bölgesini ve Kuzey ve Doğu Suriye’de bulunan Derik bölgesini ağır bombardıman altında tutmuştur. Yüzbinlerce sivilin yaşadığı yerleşim bölgelerinin bombalanmasını ‘terör’ adı altında meşrulaştırmaya çalışan AK Parti iktidarı, bu saldırılarla açıkça Kürtleri hedef almaktadır.

Suriye'de IŞİD saldırısının hemen ardından yapılan bu operasyonlar, AK Parti’nin IŞİD’le işbirliği içerisinde Kürtlere karşı yeni bir hamle başlattığını açıkça göstermektedir. IŞİD gibi insanlığa karşı ağır suçlar işleyen örgütün Suriye'ye saldırdığı sırada, AK Parti’nin savaş siyasetinden sorumlu yetkililerin de Şırnak’ta bu operasyonların hazırlıklarını yerinden izlemeye gitmeleri AK Parti-IŞİD işbirliğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır

İç siyasette çözülmeyi ve çöküşü yaşayan AK Parti-MHP iktidarı Suriye’de IŞİD’den beklediği zaferi alamayınca bütün imkanlarıyla daha önce IŞİD saldırılarına maruz kalan Mahmur Kampı, Şengal ve Derik’i hedef alması sadece Kürt düşmanlığının bir sonucu değil aynı zamanda yaşadığı çöküşü gizleme çabasıdır.

NATO, ABD ve Irak hükümeti başta olmak üzere bütün uluslararası güçlerin Kürtlere yönelik bu saldırılara karşı sessiz kalması bütün dünya halkları için utanç vericidir. HDP olarak, bu saldırıyı ve saldırın arkasında olan bütün güçleri kınıyoruz. Kürt halkına karşı başlatılan bu operasyonların bir an önce sonlandırılması çağrısında bulunuyoruz. Herkes bilmelidir ki bu saldırılar IŞİD başta olmak üzere Kürtlere düşman olan bütün karanlık örgütlerin güçlenmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda gerek Irak’ta gerekse Suriye’de yaşanan istikrarsızlık bu ve benzeri saldırılarla daha da derinleşme riski taşımaktadır."