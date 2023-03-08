HDP'den Meral Akşener'e: Herkes işine baksın

Muhalefetin yüksek tansiyonlu, bol kavgalı adaylık süreci geride kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanından hemen sonra HDP'den tebrikler art arda geldi.

Muhalefet seçim atmosferine girerken olası Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi gündemde.

Konu hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine itiraz etmeyeceğini ancak HDP'ye kesinlikle bakanlık verilmeyeceğini söyledi.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil."

Akşener'in bu açıklamalarını HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Mezopotomya Ajansı'ndan Özgür Paksoy'a değerlendirdi.

Hiçbir şekilde pazarlık yapacak bir parti olmadıklarını söyleyen Oluç, Akşener'e, “Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz. Biz bakanlık koltuğu pazarlığı veya bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz." dedi.

Oluç şu ifadeleri kullandı:

"Biz bakanlık koltuğu pazarlığı veya bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Bugüne kadar böyle bir pazarlığımız olmadı, yarın da böyle bir pazarlık yapmayız. Biz öyle bir anlayışa sahip değiliz.



Bizim derdimiz, mücadelemiz, Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulması, bir geçiş dönemiyle birlikte hem yerel anlamda hem merkezi anlamda güçlü bir demokrasiye ulaşılması için adımların atılması ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için bir zeminin oluşmasıdır.



Biz bununla ilgileniyoruz. O yüzden bize pazarlık yapmışlar ya da yapacaklar, 'Pazarlık yapmayız' gibi lafların bize söylenmesinin bir anlamı ve karşılığı yok.



Dün Meral Akşener’in o konuda söylediklerini televizyonlarda ben de izledim. Çok ciddiye aldığımız sözler değil. Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz.



Millet İttifakı’nın bileşenlerinin altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz. Dolayısıyla biz politika ve ilkelerle ilgileniyoruz."