HDP'den operasyonlara tepki: Biz hep barıştan yana olduk

HDP'den operasyonlara tepki: Biz hep barıştan yana olduk

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türk toplumuna seslendiğini söyleyerek PKK'ya yönelik operasyonlara karşı gelinmesini istedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde hain terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki yuvalarını vurmaya başladı.

Pençe-Kilit adı verilen operasyonlar devam ederken 19 teröristin etkisiz hale getirildiği ve birçok hedefin de yok edildiği açıklandı.

Sahada Mehmetçik vurdukça ses HDP'den geldi.

PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beştaş, kendilerinin her zaman barıştan yana olduklarını bu operasyonların 'savaş politikası' ürünü olduğunu söyleyerek durdurulmasını istedi.

HDP'den operasyonlara tepki: Biz hep barıştan yana olduk VİDEO

"Biz her zaman barışın yanında olduk"

Beştaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bütün gazetelerde ve televizyonlarda sınır ötesi operasyon haberleri var. 'Yıkacağız, bitireceğiz, öldüreceğiz' hezeyanlarıyla. Operasyon isimleri için alfabede harf kalmadı. Biz HDP olarak her zaman savaşın karşında barışı, diyalogu ve müzakereyi savunduk.

"Bu politikalara karşı duralım"

Bütün Türkiye toplumuna seslenmek istiyorum: Bu politikalara karşı duralım, alkışlamayalım. Biz her zaman savaş tezkerelerine karşı durduk. Libya’ya da Irak’a da Suriye’ye de Afganistan’a da karşı durduk.

"İktidara pirim vermeyelim"

Çünkü biz içeride dışarıda ve Orta Doğu'da bir barış politikası yürütülmesinin gerektiğini savunuyoruz. Burada kaos yaratan, hem Türkiye’de hem de komşu ülkelerde kaos yaratan bir iktidara daha fazla prim vermeyelim.

"Tüm demokratik kamuoyunu karşı gelmeye çağırıyoruz"

Tüm demokratik kamuoyunu savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşam siyasetini savunmaya davet ediyoruz. Bu konudaki kararlı duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz."