HDP'li Abdullah Zeydan tahliye edildi

Terör örgütünü överek, PKK sizi tükürüğü ile boğar diyen HDP milletveili Abdullah Zeydan, Yargıtay'ın bozduğu ceza kararı sonrası çıktığı mahkeme tarafından tahliye edildi.

4 Kasım 2016’da terör örgütü PKK'ya yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

YARGITAY'IN BOZDUĞU KARARIN DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararı sonrası Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Edirne F Tipi Cezaevi’nden getirilen Zeydan ve avukatları Mahsuni Karaman, Mehmet Emin Aktar hazır bulundu

HDP'li vekil Abdullah Zeydan: PKK sizi tükürüğüyle boğar - VİDEO

ÖNCE BERAATİ, ARDINDAN TAHLİYESİ STENDİ

İddia makamı, Zeydan’a her iki suçlamadan ceza istemiyle mütalaa verdi.

Avukatlar ve Zeydan, mahkemenin her iki suçlamadan verdiği 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğuna işaret ederek, beraat talebinde bulundu.

Avukatlar, mahkemenin aksi görüşte olması durumunda, müvekkillerinin tutuklu kaldığı süre ile verilecek cezanın süresinin göz önünde bulundurulmasını isteyerek tahliye talebinde bulundu.

TAHLİYE OLDU

Mahkeme, Zeydan’a daha önce verdiği kararda ısrar ederek, yine “örgüt propagandası yapmak’tan” 3 yıl 1 ay 15 gün, “örgüte yardım etmek’ten” 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Karar sonrası Zeydan, duruşma için getirildiği Elazığ’a geri götürüldü.

Tahliye kararının ardından Zeydan akşam vakitlerinde Elazığ Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.