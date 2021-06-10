HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye: Biz de sizinle olmaktan mutlu değiliz

HDP'li Garo Paylan, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu eleştirerek, 'Cesaretleri yok' dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmesiyle oluşturulan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki rekabet giderek şekillenirken, muhalefet temsilcileri arasındaki uyum sorunu devam ediyor.

CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile dirsek temaslarını her defasında reddetmeleri, HDP'lilerin tepkilerine neden oluyor.

GARO PAYLAN: "MUHALEFETTE CESARET YOK"

Artı TV canlı yayınına video konferans ile bağlanan HDP Milletvekili Garo Paylan, Millet İttifakı'nın HDP ile ilişkilerinde samimi olmadıklarını söyledi.

"Muhalefette bir cesaret eksikliği var. 'Vay siz HDP ile beraber misiniz' diye imtihana sokuluyorlar" diyen Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BİZ DE SİZİNLE OLMAKTAN ÇOK MUTLU DEĞİLİZ"

"Esas bizim bunu sormamız lazım, biz sanki İYİ Parti ve CHP ile beraber olmaktan çok mu mutlyuz. Çok mu hazzediyoruz, hayır. Ama ne zaman Cumhur İttifakı'nın temsilcileri Erdoğan ve Bahçeli, ne zaman 'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. İşte bu büyük bir sıkıntı."