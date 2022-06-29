HDP'li Hüda Kaya’nın oğlu tutuklandı

Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan ve serbest bırakılan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine tutukladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ile 'Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum' ihbarında bulunuldu.

Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıktı

İhbar ile ilgili yapılan çalışmalarda, HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihat Cemre’nin PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan Cafer K. Kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla Cemre olarak değiştirdiğini ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığını belirledi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen cumartesi sabahı düzenlenen operasyonla HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Bayramiç ilçesinde yaşadığı evde gözaltına alındı.

Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen Cemre, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık karara itiraz etti, tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine bugün Bayramiç'teki evinde polis tarafından gözaltına alınan Cemre, yeniden sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bayramiç Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü'ne geçen yıl kayıt yaptıran Cemre'nin, ders kaydı bulunmadığı öğrenildi. Cemre'nin, ayrıca annesi HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya adına kayıtlı Serhat köyündeki tarlayı kiraladığı ve çiftçi sistemine kayıtlı olduğu öğrenildi.

HDP'li Hüda Kaya: Zalimlerle hesaplaşmamız yakındır VİDEO

HDP'li Kaya: Zalimlerle hesaplaşmamız yakındır

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunan HDP Milletvekili Hüda Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum⁩ yıllar öncesinden beraat ettiği iddialardan önceki gün adli kontrolle serbest kalmıştı Biraz önce savcınn yakalama kararıyla bahçede çalışırken tekrar alındı ve götürüldü Güçlülerin hukukunda değil hukuk güçlü olduğunda zalimlerle hesaplaşmamız yakındır"





















