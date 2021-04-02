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- HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.
- AA & Ensonhaber
- 02.04.2021 - 20:21
- Güncelleme : 02.04.2021 - 20:52
TBMM Genel Kurulunda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
GERGERLİOĞLU, GÖZALTINA ALINDI
Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi.
Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.