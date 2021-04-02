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    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

    Hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.04.2021 - 20:21
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 20:52
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    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

    TBMM Genel Kurulunda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

    GERGERLİOĞLU, GÖZALTINA ALINDI

    Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

    Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    HDP li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı #1

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