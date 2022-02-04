HDP milletvekili Oya Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda İslam dinini ve Müslümanları hedef alan söyleriyle tepki çekti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Müslümanlar, 3 ayların başlangıcına işaret eden Regaib gecesini idrak ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmelerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, haddini aşan açıklamalarda bulundu.

İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİ

Oya Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada İslam dinini ve Müslümanları hedef aldı.

Oya Ersoy, eğitim sistemini eleştirirken, "Bugün karşı karşıya kaldığımız yıkım 500 yıl önceki Osmanlı'nın yönetim biçimini ve 1500 yıl önceki dinin toplum ilişkilerini, 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir. Kindar ve dindar nesli yaratma ucubeliğidir." sözlerini sarf etti.

HDP'li Oya Ersoy'dan TBMM'de İslam'a ve Müslümanlara hakaret - VİDEO

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ersoy'un sözlerine tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HDP'li Ersoy'un provokatif şekilde konuştuğunu belirterek kınadı.

AK PARTİLİ ŞAHİN: "YAZIKLAR OLSUN"

Skandal sonrası AK Parti'li milletvekilleri Ersoy'a sert şekilde tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Bu mübarek günde İslam'a hakaret edemezsiniz, yazıklar olsun sana. Bu gece Regaip Kandili, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ ÖĞRETMENLERDEN BAHSET"

Kendisine yöneltilen tepkilere aldırmadan konuşmasına devam eden Ersoy, "Öğretmenlerimizin ekonomik, sosyal haklarını artıracak, toplumsal itibarını yeniden kazandıracak adımlar da yok." derken, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de "Teröristlerin öldürdüğü öğretmenlerden bahset." ifadeleriyle tepki gösterdi.

ERSOY'UN SÖZLERİ İNCELENECEK

Regaib gecesinde İslam'a ve Müslümanlara açıkça hakaret eden HDP'li Ersoy'un sözleri için TBMM Başkanvekili tutanakları inceleyeceğini ifade etti.