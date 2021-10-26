TBMM Genel Kurulu'nda Suriye ve Irak tezkereleri oylandığı sırada HDP milletvekili Pervin Buldan, kazara evet için elini kaldırdı.

Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yetkilendirilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, 2 yıl daha uzatılmak üzere TBMM Genel Kurulu'nda oylandı.

CHP VE HDP HAYIR DEDİ

Partiler adına yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP ve HDP "hayır" oyu kullandı.

AK PARTİ, MHP VE İYİ PARTİ OYLARIYLA GEÇTİ

Söz konusu tezkere, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

HDP'Lİ PELVİN BULDAN'IN ELİ EVET'E KALKTI

HDP tezkereye hayır derken, en ön sırada oturan Pervin Buldan, yanlışlıkla elini evet için kaldırdı. Yanındaki Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş da Bulldan’ın elini indirmeye çalışsa da Buldan'ın oyu evet olarak sayıldı.

HDP'li Pervin Buldan'dan tezkereye evet oyu - Video

IRAK VE SURİYE TEZKERESİNİN İÇERİĞİ

Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.