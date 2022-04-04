HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de gündemi değerlendirmek üzere basın toplantıs düzenledi.

Oluç, hayatını kaybeden yazar Mıgırdiç Margosyan'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Margosyan'ın bu toprakların zenginliğini, edebiyatını en güzel diliyle anlatan bir yazar olduğunu vurgulayan Oluç, "Bu toprakların acısını ve sevincini en iyi yansıtan değerli bir edebiyatçıydı. Yaşamı, hikayesi bir hayat dersiydi aslında. Hayatımızı zenginleştirdi yazdıklarıyla." dedi.

RAHATSIZLANINCA YARIDA BIRAKTI

Konuşması sırasında rahatsızlanan Oluç, basın toplantısını sonlandıracağını söyledi.

Basın toplantısı salonundan ayrılan Oluç'un, daha sonra Meclis'te sağlık kontrolünden geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı VİDEO

