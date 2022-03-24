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    HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı

    HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı

    Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
    • AA
    • 24.03.2022 - 18:36
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 18:54
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    Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

    Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

    DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

    TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

    HDP li Semra Güzel hakkında yakalama kararı #1

    SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti.

    Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti.

    Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

    HDP li Semra Güzel hakkında yakalama kararı #2

    HDP li Semra Güzel hakkında yakalama kararı #3


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