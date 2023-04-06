HDP’li Sırrı Sakık: Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalı HDP milletvekili Sırrı Sakık, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Öcalan ve diğer terör tutuklu ve hükümlülerinin genel afla çıkacağı sözünü kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

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7 partinin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan HDP'nin, CHP ile yaptığı gizli pazarlık kamuoyunda merak ediliyordu.

HDP tarafından, işbirliği planlarına dair ilk açıklama geldi.



HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada, hem koalisyondaki ortaklarına adeta aba altından sopa gösterdi, hem de teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planını ifşa etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'verdiğin sözleri açıkla' mesajı veren Sırrı Sakık,şu ifadeleri kullandı:



"100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz"

Bizim hesabımız mevki, makam değil, 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, onbinlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz.

"Kılıçdaroğlu, verdiği sözleri açıklamalı"

Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir.

"350 bin mahkum ve sürgün için genel af düşünüyoruz"

Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız.

"İktidar paylaşımını HDP sayesinde yapıyorsunuz"

İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkanı Yardımcılıklarını, Bakanlıkları, Milletvekilliklerini paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız HDP. Bazı siyasi partiler 6'lı masadaki bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Bizimle gelecekler Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar, bize de parmak sallayacaklar.



