HDP'li Tayip Temel: 'HDP'nin PKK ile ilişkisi' algı operasyonudur

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, HDP'yi PKK ile ilişkilendirilerek korku iklimi yaratılmaya çalışıldığını ve bunun bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya açıklamalarda bulundu.

Temel'e, HDP'nin kapatılmasına yönelik dava ve HDP'nin PKK ile ilişkilerine yönelik eleştiriler soruldu.

"HDP'NİN PKK İLE İLİŞKİSİ ALGI OPERASYONUDUR"

HDP'li Temel, kendilerinin PKK ile ilişkilendirilerek korku iklimi yaratılmaya çalışıldığı ifade ederek "Örneğin CHP’yi, HDP’ye yakın durmakla suçluyorlar. Bir suç, ayıp gibi propaganda ediliyor. Bu siyaseten korkunç bir şey." dedi.

Bu durumun muhalefete çok büyük bir tuzak olduğunu söyleyen Temel, "HDP’nin terör örgütleriyle yakınlığı, ilişkisi tamamen bir algı operasyonudur. Çok sayıda arkadaşımız yargılanıyor, ortaya koydukları tek bir argüman yok. Vekillerimiz, parti yöneticilerimiz konuşmalarından dolayı yargılanıyor." ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'I KURTARICI OLARAK GÖRÜYORUM"

Temel'in bu ifadeleri ise daha önce hain terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamaları akıllara getirdi.

Temel, Öcalan’ı kurtarıcı olarak gördüğünü ifade ederek, çözüm siyaseti üretecek tek aktörün Öcalan olduğunu savunmuştu.



Temel, "Türkiye’de demokrasi güçleri, muhalefet güçleri ve Türkiye’deki Kürt demokratik güçlerinin ve Kürdistan’daki tüm muhalefet kurumlarının Öcalan’ın çözüm tezlerine ihtiyacı var. Öcalan’ın çizdiği hattı derinleştirerek, örgütlenmeye ihtiyaç var. O yüzden aslında Öcalan’ı sahiplenmek, Öcalan’ın çizgisine sahip çıkmak, tecride karşı çıkmaya ihtiyaç var. Çünkü bu ülkenin Öcalan’ın fikirlerine ihtiyacı var. Türkiye’nin içine girdiği girdaptan çıkmasının yolu, Öcalan’ın özgürce fikirlerini topluma ulaştırmasıyla mümkün." demişti.