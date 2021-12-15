Teröristlere yönelik operasyonlarda kullanılan SİHA'ları "yargısız infaz araçları" olarak nitelendiren Dilan Taşdemir, Şengal'e yönelik operasyonları eleştirdi.

TBMM'de bütçe maratonu sürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlar gelir bütçesi görüşüldü. Görüşmede HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir söz aldı.

Taşdemir, kürsüde Türkiye'nin savunma politikalarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA'larla güney sınırlarımızdaki terör yuvalarına düzenlediği operasyonları eleştirdi.

HDP'li vekil Dilan Taşdemir'in SİHA rahatsızlığı VİDEO

"SİHA'LAR YARGISIZ İNFAZ YAPIYOR"

Türkiye'nin bağımsızlığına ve bütünlüğüne kasteden teröristlerin öldürülmesi için kullanılan SİHA'ları "yargısız infaz araçları" olarak nitelendiren Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar, bir diğer sorun ise tabii ki SİHA'lar. Yani bu silahlı insansız hava araçları, artık insanları yargısızca infaz eden araçlara döndüğü için dünya çapında da çokça eleştirilen silahlar bunlar.

ŞENGAL'E YÖNELİK OPERASYONLARI ELEŞTİRDİ

SİHA'ların, Barış Pınarı, Zeytin Dalı gibi başarılı operasyonlarla Fırat'ın doğusundaki Şengal'e çekilen teröristleri vurduğunu hatırlatan HDP'li vekil, "Şimdi SİHA saldırılarının yeni bir hedefi var. Neresi? Şengal. Şimdi, bir güvenlik gerekçesi olarak sunuluyor Şengal." dedi.

HDP'liler son dönemde, Türkiye'nin operasyonlarından kaçarak Irak'ın kuzeyindeki Şengal'de yuvalanan ve TSK'dan saklanmaya çalışan PKK'lılara kalkan olmaya çalışıyor.

Milletin kürsüsüne çıkan HDP vekilleri, teröristlere yönelik operasyonların durdurulmasını istiyor.



