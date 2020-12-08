Meclis'te bütçe görüşmelerine katılan HDP'li ve MHP'li vekiller arasında çıkan tartışmada, MHP sıralarına parmak sallayan HDP'li vekil, "Kuzu kuzu dinleyeceksiniz" dedi.

2021 yılı bütçe görüşmelerini tartışmak üzere bir araya gelen TBMM Genel Kurulu, parti temsilcileri aracılığıyla görüş belirtmeye devam ediyor.

Dün başlayan 12 günlük maratonun bugünki gündeminde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen bütçe görüşüldü.

Parti konuşmacıları sırayla kürsüde bütçe ve bütçe gündemine ilişkin görüşlerini belirtirken, HDP'li vekilin kürsüde kullandığı ifadelerle Meclis'te tansiyon yükseldi.

"140 SENELİK ALACAĞIMIZ VAR"

Kürsüdeki HDP'li vekilin "140 senelik alacağımız var." ifadeleri üzerine MHP sıralarından itiraz sesleri duyuldu.

HDP'li vekil, MHP'ye parmak salladı VİDEO



KİNDAR DİL VURGUSU

Mustafa Şentop'un söz hakkı vermesi üzerine MHP'li vekil, HDP'nin Yunus Emre'den, Hacı Bektaşi Veli'den bahsetmesine rağmen kindar bir dil kullandığını belirtti.

"KUZU KUZU DİNLEYECEKSİNİZ"

Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili de söz hakkı isteyerek bulunduğu yerden MHP'ye parmak salladı.

HDP Grup Başkanvekili, MHP sıralarına seslenirken "Burada hepimiz grup başkanvekilleri olarak sözümüzü kuracağız. Ben iki noktayı not aldım. Hatibimiz cevap verdi. 'Sizi dinlemek zorunda değil kimse' dedi ve yerinden, grup başkanvekili olduğunu unuttu, 'Böyle bir dünya yok' dedi. Hayır efendim dinleyeceksiniz. Kuzu kuzu dinleyeceksiniz. Biz nasıl sizi dinliyorsak, siz de dinleyeceksiniz. Biz burada konuşma hakkını sayın Bülbül'den ya da MHP'den almadık. Biz halktan aldık. Halkın verdiği yetkiyle burada bütün milletvekilleri gibi sözümüzü kuruyoruz. Kurmaya devam edeceğiz. Öyle bir dünya yok, oradan oturup bizi tehdit edemezler." ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET, KİMİN KURT, KİMİN KUZU OLDUĞUNU BİLİYOR"

MHP Grup Başkanvekili ise HDP'ye karşılık olarak, "Bu millet, kimin kuzu, kimin kurt olduğunu biliyor. Allah'ın izniyle onun da hakkını veririz. Onu da söyleyeyim." dedi.