HDP'li vekilden TBMM'de Öcalan'a övgü HDP Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde aldığı 10 dakikalık söz hakkının 6 dakikasında bölücü terör örgütünün elebaşına övgülerde bulundu.

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ensonhaber.com

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Hükümet yetkililerinin sunumları ve muhalefet milletvekillerinin soruları ile eleştirileri arasında, gündem dışı, hatta yasa dışı konuşmalar bile yapılıyor.

Daha önce TBMM çatısı altında terör örgütünün sözde marşını söyleyerek gezinen HDP'li vekiller, "dokunulmazlıklarına sığınarak" hadsizliklerine bir yenisini daha eklediler.



HDP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, çıktığı milletin kürsüsünde, terör örgütü elebaşı Öcalan'a övgülerde bulundu.

Öcalan'a özgürlük istedi

"Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır." sözlerini sarf eden Aslan, 10 dakikalık bütçe kanun teklifi konuşmasının 6 dakikasında PKK terör örgütü elebaşının övgüsünü yaptı.