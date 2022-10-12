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    HDP'li vekillerden TBMM'de eylem

    HDP'li vekillerden TBMM'de eylem

    Basın Kanunu görüşmelerinde HDP'li vekiller, TBMM kürsüsüne "Öcalan’a özgürlük yürüyüşleri"nde yaralanan HDP'li Habip Eksik'in fotoğraflarıyla çıktı..
    • 12.10.2022 - 21:44
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 21:59
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    Geçtiğimiz günlerde, polisin defalarca kez uyarmasına rağmen PKK'ya yakın kuruluşların Yüksekova'da düzenlendiği "Öcalan’a özgürlük yürüyüşleri" düzenlenmişti.

    Terör elebaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılmak istenen eylemlere polis engel oldu.. Bunun üzerine polis ekipleri, orantılı bir güç kullanarak yasa dışı eylemi sonlandırdı.

    Engellemeye direnenler arasında bulunan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in ayağının kırıldığı öne sürülmüştü.

    TBMM Genel Kurulunda Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldüğü anlarda HDP'nin gündeminde "Öcalan'a özgürlük yürüyüşleri" vardı..

    Görüşmelerde HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP Grup önerisi hakkında konuşmak üzere söz aldı.

    HDP'li vekillerden Meclis kürsüsünde eylem

    Tiryaki sözlerini bitirdikten sonra diğer HDP milletvekilleri de Tiryaki’nin yanına gelerek kürsüyü işgal etti.

    Milletvekillerinin ellerinde HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik’in fotoğrafları da yer alırken, bunun üzerine TBMM Başkan Vekili Haydar Akar oturuma ara verdi.

    Daha sonra Akar, Tiryaki’ye kınama cezası verildiğini açıkladı.

    HDP'li vekillerden TBMM'de eylem VİDEO

    HDP li vekillerden TBMM de eylem #1

    HDP li vekillerden TBMM de eylem #2

    Hakkari’de terör elebaşı Öcalan’a özgürlük yürüyüşüne polis engel oldu HABERİ HDP li vekillerden TBMM de eylem #3


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