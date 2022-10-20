Petrol
92.64
0.25%
Euro
18.2243
0.28%
Dolar
18.5965
0.00%
Altın
972.37
0.00%
Borsa
3901
0.53%
Bitcoin
360.216
-0.56%
BTXN Coin
9.50
0.84%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C
    HDP'liler, TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya sahip çıktı

    HDP'liler, TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya sahip çıktı

    TSK'ya kimyasal silah iftirasından bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya HDP'li milletvekilleri destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 23:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan hesaplardan paylaşılan bir videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonunda kimyasal silah kullandığı iddia edildi.

    Söz konusu çirkin iftiranın ardından, her fırsatta terör örgütünün sözcülüğünü yapmaya soyunan Türk Tabipler Birliği, olaya müdahil oldu.

    "Görüntüleri izledim, kimyasal kullanılmış"

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, görüntüleri izlediği iddiasında bulunarak, "Kimyasal kullanılmış." dedi.

    Fincancı daha sonra sözlerine, "Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira

    HDP'li vekiller, sosyal medyadan destek verdi

    Fincancı hakkında açılan soruşturmanın ardından HDP'den destek de gecikmedi.

    HDP'li milletvekilleri Pervin Buldan, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş ve Serpil Kemalbay, Fincancı'ya destek mesajları paylaştı.

    HDP liler, TSK ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı ya sahip çıktı #1

    HDP liler, TSK ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı ya sahip çıktı #2

    HDP liler, TSK ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı ya sahip çıktı #3

    HDP liler, TSK ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı ya sahip çıktı #4


    Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar şöleni
    Yaşam

    Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar şöleni

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Bangladeş'teki ilk nükleer güç santralinin inşaatı hızla ilerliyor
    Ekonomi

    Bangladeş'teki ilk nükleer güç santralinin inşaatı hızla ilerliyor

    Görüş Bildir