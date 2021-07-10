HDP'nin İzmir mitingine CHP İl Başkanlığı tam kadro katıldı

Kapatma davası süreci devam eden HDP'nin İzmir mitingine, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın da tam kadro katıldığı mitingde konuşan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sonuna kadar hep beraberiz" dedi.

Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasının görüşülürken İzmir’de “HDP’yi savunma” mitingi düzenlendi.

Aralarında CHP, HDP, EMEP, KESK ve DİSK’in de bulunduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, Gündoğdu Meydanı’nda ‘Demokrasi İçin Bir Nefes’ Mitingi yaptı.

ÖCALAN İÇİN 'TECRİDİ KALDIRIN' ÇAĞRISI YAPILDI

Mitingde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , açılım ve Abdullah Öcalan için “tecridi kaldırın” çağrısı yaptı. Kapatma davasına karşı İzmir’den birlik olduklarını söyledi.

MİTİNGE CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI TAM KADRO KATILDI

HDP’nin organize ettiği mitinge CHP İzmir İl Başkanlığı da tam kadro katıldı. Mitingde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, mücadeleye “omuz omuza devam edeceğiz" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI SOYER'DEN 'SONUNA KADAR HEP BERABERİZ' MESAJI

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuştu.

"Sonuna kadar hep beraberiz" mesajı veren Soyer, ''Yola çıkarken İzmir’in emek ve demokrasi güçlerini büyüteceğiz demiştik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Enerjimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Sonuna kadar hep beraberiz'' dedi.

CHP'Lİ BAZI İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Düzenlenen mitingle ilgili sosyal medyada "CHP ve HDP ittifakı açıkça ortaya konuldu" ifadeleri kulllanıldı. CHP’li birçok isim de “HDP ile omuz omuza duruşu nasıl içinize sindirdiniz” tepkisi gösterdi.