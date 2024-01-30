AA & Ensonhaber

CHP'de kurultay sonrası genel başkan olan Özgür Özel'e karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen belediye başkanları birer birer saf dışı bırakılıyor.



Turan Karadağ, aday gösterilmediği için partisinden istifa etti

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini belirterek partisinden istifa ettiğini belirtti.

"Diktatör bizim içimizdeymiş"

İlçeye hizmetlerine devam etmek istediklerini dile getiren Karadağ, şöyle konuştu:

Biz genel başkanımıza sahip çıktık. İyi ki de çıkmışız. Pişman da değilim. Diktatör bizim içimizdeymiş. Bu olaylara dur deme zamanı geldi. Arkadaşlar artık bu şeyden kurtulalım. Buna bir ders vermediğimiz sürece bugün ben giderim başka biri de gider. Gururla bayrağını taşıdığım 6 oktan, bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ben, Barış Yıldız (CHP Malatya İl Başkanı) ve Veli Ağbaba'nın CHP'sinden istifa ediyorum.