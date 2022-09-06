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    Hırvatistan Büyükelçiliğine Yavuz Selim Kıran atandı

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 03:46
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    Hırvatistan Büyükelçiliğine Yavuz Selim Kıran atandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı.

    Hızlan'ın yerine Yavuz Selim Kıran atandı

    Hızlan'dan boşalan büyükelçilik görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.

    Hırvatistan Büyükelçiliğine Yavuz Selim Kıran atandı #1


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