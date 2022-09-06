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- Hırvatistan Büyükelçiliğine Yavuz Selim Kıran atandı
Hırvatistan Büyükelçiliğine Yavuz Selim Kıran atandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.
- Haber Merkezi
- 06.09.2022 - 03:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı.
Hızlan'ın yerine Yavuz Selim Kıran atandı
Hızlan'dan boşalan büyükelçilik görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.