Diyanet'in bütçesini eleştiren HDP'li vekil Hüda Kaya, kurumun 83 milyon vatandaşı temsil etmediğini belirterek, bütçeden halkın razı olmadığını ve bütçenin helal olmadığını söyledi.

Genel Kurul'un toplanarak 2021 yılı bütçesini görüştüğü TBMM'de bugün Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri değerlendiriliyor.

Parti grupları sırayla kürsüye çıkarken, HDP grubunu temsilen kürsüye çıkan Hüda Kaya da, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesini eleştirdi.

Sistemin her kurumunda adaletsizlik yaşandığını belirten Kaya, Diyanet'i bağnazlık ve çürümüşlükle itham etti.

"DİYANET KURUMU, ÇÜRÜMÜŞLÜK İÇERİSİNDEDİR"

Hüda Kaya'nın Meclis'te Diyanet'e yönelik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli arkadaşlar, sistemin her kurumunda adaletsizlikler yaşanıyor. Evet ama insanların inanç adına bir ehliyet atfettikleri Diyanet Kurumu diğer tüm kurumlardan daha fazla bir vebal, haksızlık, bağnazlık, adaletsizlik ve çürümüşlük içerisindedir.

13 Bakanlığı aşan bütçesiyle, yüz binlerce kadrosuyla Diyanet, 83 milyon insanımızı temsil ediyor mu ki böylesine devasa bir bütçeye sahip?

Hüda Kaya: Diyanet Kurumu, çürümüşlük içerisindedir VİDEO

"DİYANETİN VARLIĞI, BİR BEKA SORUNUDUR"

Elbette bu bütçe Diyanete boşuna verilmiyor, bu çarpık düzenin, tahrip olmuş dinciliğin temsilcisi olarak Diyanetin varlığı saraylar için bir beka meselesidir; halk için, millet için değil, kendi saltanatları için bir beka sorunudur.

Diyanete tahsis edilen ödenekte bütün vatandaşlarımızın hakkı vardır ama Diyanet sadece Sünni ve Hanife geleneği üzerine bir tedrisata sahiptir.

"BU HALKIMIZIN HELAL ETMEDİĞİ BİR BÜTÇEDİR"

Türkiye’de Hristiyan, Yahudi, Ezidi, Süryani, Alevi, Caferi, Şafii hatta inanmayan tüm vatandaşlarımız, herkes gibi onlar da vergilerini vermektedirler.

Camiye gidenden de gitmeyenden de bu vergi zorla alınmaktadır.

Bu, halkımızın razı olmadığı bir bütçedir ve onların helal etmediği bir bütçedir."