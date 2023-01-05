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    HÜDA PAR'dan AK Parti'ye ziyaret

    HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 18:08
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 18:35
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    HÜDA PAR'dan AK Parti'ye ziyaret

    Türkiye siyasetinde seçim yaklaştıkça siyasi partilerde de hareketlilik artıyor.

    Bu kapsamda Ankara'da bugün sürpiz bir ziyaret gerçekleşti.

    Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti

    Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

    Yapıcıoğlu, burada Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

    Ziyaretin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

    HÜDA PAR dan AK Parti ye ziyaret #1


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