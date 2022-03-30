Hulki Cevizoğlu: Erdoğan iktidarını bir dönem daha garantiledi

Hulki Cevizoğlu: Erdoğan iktidarını bir dönem daha garantiledi

Hulki Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı atılımlar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı iktidarında bir dönemi daha garantilediğini söyledi.

Dünya gündeminin merkezinde Ukrayna-Rusya savaşı bulunurken, ateşkes çalışmalarında Türkiye'nin çabaları ve ev sahipliği de önemli bir yer tutuyor.

Savaş nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası Avrupa gündeminde Türkiye ayrıca Doğu Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları nedeniyle de yer alıyor.

Diğer yandan Türk dış siyasetindeki yeni dönemde İsrail, BAE, Mısır gibi ülkelerle yeni ilişkiler dikkat çekiyor.

Tüm bu konular CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında madaya yatırıldı.

Programın konuklarından Hulki Cevizoğlu'nun bu konular hakkında yaptığı değerlendirilmeler ise geceye damga vurdu.

Cevizoğlu, dış politika ve enerji alanındaki atılımları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha iktidarını garantilediğini söyledi.

Hulki Cevizoğlu: Erdoğan iktidarını bir dönem daha garantiledi VİDEO

"CUMHURBAŞKANI ÇOK BÜYÜK ATILIMLAR YAPTI"

Cevizoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de efendim 6'lı partiler bir araya geldi, filanca sanatçı' geççek' dedi, öteki şunu söyledi... Bakın herkes dünya konjonktürü, şartları o kadar hızlı değişiyor ki. Her zaman böyleydi bu. İşte bu hükümet gidiyor ama ne yapacağı belli olmayan şu şu şu partiler iktidara geliyor...

Yok güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeriz denirken Erdoğan dış politikadan kaynaklı hem diplomasi bazında, hem de enerji bazında çok büyük atılımlar yaparak bi kere içerdeki...

"ERDOĞAN 1 DÖNEM DAHA İKTİDARINI GARANTİLEDİ"

Şimdi bizi dinleyen o partiler de benim için 'adam doğru söylüyor. Keşke söylemeseydi.' derler.

Ama hakkaten onların elerindeki büytün kozu yok etmiş oldu. Yani özetle şunu söyleyeyim: Bütün bu yaptıkları ve yapacağı etkinliklerle iktidarını bi dönem daha garantilemiş oldu. Bunu da söylemiş olayım."