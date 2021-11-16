Hulki Cevizoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helallaşme çıkışı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyolog-Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te katıldığı Akıl Çemberi programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hatalarımız ile yüzleşeceğiz" açıklamasını değerlendirdi.

Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun partiden atılması gerektiğini savundu.

''KILIÇDAROĞLU PARTİDEN ATILMA SUÇLARI İŞLEMİŞTİR''

CHP'nin tüzüğünden maddeler okuyan Cevizoğlu şu sözlerle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu CHP tüzüğüne göre, kınama ve partiden atılma suçları işlemiştir. Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterildiği tarihten itibaren Kemal Bey'in partiden atılma süreci başlamıştır.

Hulki Cevizoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu disiplin kuruluna verilip partiden atılmalıdır VİDEO





''KILIÇDAROĞLU KENDİNİ DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETMELİDİR''



Parti tüzüğüne göre, ilkelere uymayan siyaset yapmak, başka adayı desteklemek ve kendi adayını desteklememek partiden ihraç sebebidir. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye destek vermemiştir. Somut ve nesnel olarak bu sabittir. Bunu hem CHP yöneticileri hem Muharrem İnce teyit etmiştir. Bu şartlarda Kemal beyin adaletli davranarak partiden ihracı için kendini disiplin kuruluna sevk edilmesini sağlamalıdır.





''PARTİDEN ATILMALIDIR''



Adalet böyle olur, Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş yapmasına gerek yok, bunu oturduğu yerden yapabilir. Kemal Kılıçdaroğlu, disiplin kuruluna verilip partiden atılmalıdır." ifadelerini kullandı.