Hulusi Akar: AB ülkeleri Kıbrıs ve Yunanistan konusunda tarafsız olmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Airupa Birliği ülkelerinden Yunanistan ve Kıbrıs konularında 'tarafsız ve ön yargısız' olmalarını istedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı davasına Avrupa ülkelerinin tek taraflı yaklaşımları dikkat çekiyor.

Türkiye de bu durumu her defasında muhatap ülkelere hatırlatmaya devam ediyor.

Alman Handelstblatt Gazetesi'ne röportaj veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, MENFAATLERİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEK"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Doğu Akdeniz'deki çözüm arayışındaki çabalarından memnun olduklarını belirten Akar, "Almanya, Avrupa'nın güvenliğinin temininde önemli bir müttefikimiz" dedi.

Türkiye'nin bütün ülkelerle siyasi diyalog kurabileceğini belirten Akar, "Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmek herkesin menfaatine" dedi ve Türkiye'nin kendi menfaatlerinden asla taviz vermeyeceğinin de altını çizdi.

Bakan Akar, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermesini eleştirdi. Bu tür tek taraflı adımların Yunanistan'a mali yük getirmekten başka bir işe yaramayacağını aktardı.

"GÖÇMENLER KONUSUNDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPTIK"

Akar, göçmen sorununa da değindi. AB ile yapılan göçmen anlaşmasında Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını yeniden hatırlattı. Atılacak olumlu adımlara, Türkiye'nin de aynı şekilde karşılık vermeyi sürdüreceğini belirtti.

"AVRUPA BİRLİĞİ, TARAFSIZ VE ÖNYARGISIZ OLMALI"

Kıbrıs konusunda Brüksel'i iki devletli çözümü desteklemeye çağıran Akar, Avrupa Birliği'nin Yunanistan ve Kıbrıs meselelerini Avrupa'nın sorunu olarak görmemesi gerektiğini söyledi, üye ülkeleri "tarafsız ve ön yargısız" bir siyasi müzakere sürecine davet etti.