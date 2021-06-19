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Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile yaptığı görüşmede NATO zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konuları ele alındı.