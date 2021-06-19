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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile yaptığı görüşmede NATO zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
    • AA
    • 19.06.2021 - 21:50
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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

    NATO ZİRVESİ SONRASI BÖLGESEL, SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI

    Görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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