Hulusi Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜŞMEDE TÜKİYE-AFGANİSTAN İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye'nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğü, Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği ve Afganistan’da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğu ifade edildi.