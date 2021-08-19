Hulusi Akar, KKTC Dışişleri Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bu kapsamda Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Akar tarafından görüşmede, Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesinin önemine değinildiği, yıllardır denenmiş ve başarısız olmuş girişimler yerine egemen, eşit ve bağımsız iki devletli çözümün gerekliliğine vurgu yapıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN KKTC'NİN HAK VE HUKUKUNU KORUMAYA DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bakan Akar'ın ayrıca, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi garantörlük haklarını da kullanarak, KKTC'nin hak ve hukukunu korumaya devam edeceği, bunları hiçbir şekilde çiğnetmeyeceği, bu konudaki tavrının açık olduğu ve 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada bulunduğunu da belirttiği kaydedildi.