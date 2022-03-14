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    Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 18:48
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    Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.

    İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPACAK

    NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

    Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı na katılacak #1

     

     


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