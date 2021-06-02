Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıya NATO'ya üye 30 ülkenin Savunma Bakanı katıldı

Milli Savunma Bakan’ı Hulusi Akar, 30 ülkenin savunma bakanının katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı.

VİDEO KONFERANS İLE GERÇEKLEŞTİ

Tek oturum olarak icra edilen toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleşti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, 14 Haziran’da gerçekleştirilecek olan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne hazırlık kapsamında yapılırken NATO’nun 2030 süreci ile Afganistan’daki gelişmeler görüşüldü.

"TÜRKİYE NATO TATBİKATLARINDA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"

Hulusi Akar, toplantıda Türkiye’nin NATO’ya katkılarından bahsederken terörle mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin NATO STEADFAST DEFENDER-21 tatbikatında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Bakan Akar, bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO’nun hazır kuvvet (VJTF) sorumluluğunun Türkiye’de olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE NATO'YA SİBER DESTEK VERİYOR

Bakan Akar ayrıca, NATO’ya siber imkan ve kabiliyetlerle Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına kara, deniz ve hava unsurları ile ilave katkıda bulunulduğunu aktarırken Afganistan’daki son gelişmelerini de değinerek , NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde Afganistan’daki kazanımların kaybedileceği uyarısında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Afganistan’daki barış sürecine her türlü katkıyı vereceklerini açıkladı.